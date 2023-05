Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. KN) Diebstahl und Angriff auf Polizeibeamte (19.05.2023)

Konstanz (ots)

Zu einem Diebstahl von einem Paar Schuhe, im Wert von ca. 80 Euro, kam es am Freitagabend (19.05.2023), gg. 18:35 Uhr in der Längerbohlstraße in Konstanz. Der Tatverdächtige wurde während des Diebstahls durch den Eigentümer ertappt, ging dann aber zu Fuß flüchtig. Kurze Zeit später wurde dem Führung- und Lagezentrum der Polizei Konstanz über Notruf eine fremde Person auf einem Grundstück im Sonnentauweg in Konstanz gemeldet. Wie sich später herausstellte der zuvor genannte Tatverdächtige. Der 46-jährige konnte durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Konstanz angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Sofort fiel der Mann durch sein unkooperatives Verhalten negativ auf. Schlussendlich versuchte sich der Mann mehrfach der Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme mussten die Polizeibeamten Pfefferspray einsetzen. Während der Festnahme verletzte sich ein Polizeibeamter am Arm. Die Situation beruhigte sich erst wieder nachdem mehrere Streifenbesatzungen zur Unterstützung vor Ort eintrafen.

