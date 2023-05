Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Blumberg/Randen, Lkrs. SBK) Zivilcourage endet mit ausgeschlagenem Zahn und Nasenbeinbruch (18.05.2023)

Blumberg/Randen (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es am Donnerstagabend (18.05.2023) gg. 23:30 Uhr, in Blumberg, Randen, in der Höhenstraße vor dem dortigen Festzelt zum Vatertags Fest, zu einer gefährlichen Körperverletzung, begangen durch eine acht bis zehn-köpfige Personengruppe. Die beiden 24-jährigen Geschädigten konnten beobachteten, wie zwei junge Frauen von der Gruppe bedrängt wurden. Sie zeigten Zivilcourage und eilten zur Hilfe. Nun konzentrierte sich die oben benannte Gruppe jedoch auf die beiden jungen Männer und schlug auf diese ein. Selbst als die Beiden bereits am Boden lagen, traten die Männer aus der Gruppe mit den Schuhen nach den Geschädigten. Erst als weitere Unbeteiligte auf den Sachverhalt aufmerksam wurden und zur Hilfe eilten flüchteten die Schläger teils zu Fuß und in Teilen mit einem roten Fahrzeug. Die Geschädigten wurden durch Freunde in ein Klinikum verbracht. Beide Verletzte mussten entsprechend behandelt werden. Als Ergebnis wurde bei einem Geschädigten ein ausgeschlagener Zahn und diverse Prellungen und beim zweiten Geschädigten ein Nasenbeinbruch attestiert.

Die Gruppe wird wie folgt beschrieben: junge Männer zwischen 18-22 Jahre, dunkle Haare, durchschnittliche Größe 175 cm, eher schlanke Staturen.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zur den Tatverdächtigen bzw. zu dem roten Fahrzeug geben können, werden geben sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter der Telefonnummer 0771 837830, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell