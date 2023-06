Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Föritztal (ots)

Am Samstag, gegen 06.50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Straße Am Lindenbach. Nach eigenen Angaben sei er durch die tiefstehende Sonne so geblendet worden, dass er einen abgeparkten Anhänger übersah und auf diesen auffuhr. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Anhänger entstand Sachschaden.

