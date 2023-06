LPI-SLF: Körperverletzung

Saalfeld (ots) - In Saalfeld kam es gestern gegen 16:00 Uhr zu einem Brand in der Weirastraße. Nachdem durch die Feuerwehr die in Flammen stehende Garage abgelöscht wurde stellte sich heraus, dass mutmaßlich in der massiven Garage geladene Akkus aufgrund hoher Hitzeentwicklung in Kombination mit einem technischen Defekt den Brand verursachten. In der Folge griff das ...

mehr