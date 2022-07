POL-HST: Verkehrsunfälle bei Karnin und Kandelin

Ribnitz/Bergen (ots) - Am gestrigen Mittwoch, dem 06.07.2022 kam es in der Boddenstraße in Ribnitz-Damgarten gegen 06:30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Dabei hat nach jetzigen Erkenntnissen eine 40-jährige deutsche Autofahrerin einem 50-jährigen deutschen Radfahrer die Vorfahrt genommen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Ribnitzer Polizisten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 0,36 ...

