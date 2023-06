Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Totalentwendung von PKW- Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag entwendeten bislang Unbekannte in Rudolstadt einen abgestellten Audi im Laufe des Vormittags, sodass nun Zeugen gesucht werden. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen schwarzen Audi A4 Quattro (mit Apolda-AP-Kreiskennung) gegen 08:00 Uhr in der Jettinastraße in Rudolstadt ab. Als er gegen 10:00 Uhr zurückkehrte stellte er den Verlust seines Fahrzeuges fest. Ein Abschleppen/ Umsetzen des PKW durch Behörden kann ausgeschlossen werden, ebenso liegt offensichtlich kein Irrtum des Eigentümers hinsichtlich der Parkörtlichkeit vor. Dementsprechend werden Zeugen gesucht, die Angaben jeder Art zum Fahrzeugdiebstahl machen können. Über die genaue Höhe des Beuteschadens liegen bislang keine Angaben vor. Die Saalfelder Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell