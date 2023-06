Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer fährt unter Alkoholeinfluss und gibt Polizisten eine Kopfnuss

Sonneberg (ots)

Gestern Abend gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizisten in Sonneberg im Bereich der Neustadter Straße einen Radfahrer. Der 34-Jährige hatte nach erfolgtem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,9 Promille. Demzufolge sollte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus stattfinden. Der Radfahrer verhielt sich sehr aggressiv den Beamten gegenüber und leistete aktiv Widerstand. Unter anderem gab er einen Polizisten eine Kopfnuss. Der Beamte konnte seinen Dienst jedoch fortführen. Die Blutentnahme wurde dennoch im Krankenhaus durchgeführt. Da der 34-Jährige sich danach noch immer nicht beruhigte, wurde er zur Dienststelle gebracht. Dort verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle. In den Morgenstunden konnte der Beschuldigte die Polizeidienststelle wieder verlassen. Der 34-Jährige muss sich nun bezüglich mehrerer Straftaten verantworten.

