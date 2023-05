POL-HAM: Ladendiebin gesucht

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße am Mittwoch, 10. Mai, gegen 21.30 Uhr wurden drei Personen verletzt. Ein 23-jähriger Tesla-Fahrer befuhr die Werler Straße in Höhe der Zeppelinstraße in südlicher Richtung. Ein 37-jähriger Mini-Fahrer fuhr von hinten auf den Tesla auf und geriet ins Schleudern. Er schleuderte über die ...

