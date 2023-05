Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte und 12.000,- Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße am Mittwoch, 10. Mai, gegen 21.30 Uhr wurden drei Personen verletzt. Ein 23-jähriger Tesla-Fahrer befuhr die Werler Straße in Höhe der Zeppelinstraße in südlicher Richtung. Ein 37-jähriger Mini-Fahrer fuhr von hinten auf den Tesla auf und geriet ins Schleudern. Er schleuderte über die Gegenfahrbahn und landete im angrenzenden Graben. Der 37-Jährige konnte durch Feuerwehrkräfte aus dem Mini befreit werden. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der 23-jährige Tesla-Fahrer sowie seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Werler Straße wurden während der Unfallaufnahme für ungefähr 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Mini sowie der Tesla waren nicht mehr fahrbereit und wurden daher abgeschleppt. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 12.000,- Euro. (kt)

