Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksame Zeugin beobachtet Garagen-Aufbrecher - Polizei stellt 44-Jährigen

Hamm-Mitte (ots)

Eine 54-Jährige bemerkte am Dienstag, 9. Mai, an der Straße An der Insel einen potentiellen Fahrraddieb, Einsatzkräfte der Polizei stellten den Mann vor Ort.

Um 0.45 Uhr beobachtete die Anwohnerin den 44-Jährigen dabei, wie er ein Garagentor aufbrach und die Garage selbst anschließend betrat. Sie alarmierte daraufhin die Polizei, die nur wenig später vor Ort war.

Dort trafen die Einsatzkräfte dann auf den Hammer, der sich in der Zwischenzeit bereits an einem in der Garage abgestellten und abgeschlossenen Pedelec zu schaffen gemacht hatte.

Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (hr)

