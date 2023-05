POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstagmittag, 9. Mai, in ein Einfamilienhaus am Obersten Kamp eingebrochen. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 13.45 Uhr hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch ...

