POL-HAM: Pedelecfahrerin verletzt sich bei Unfall

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, 22. März, 18 Uhr und Donnerstag, 23. März, 18.20 Uhr, in eine Wohnung an der Friesenstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so in die Räume. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen hochwertigen Staubsauger. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu dem ...

