POL-HAM: Staubsauger bei Einbruch gestohlen

Hamm-Heessen (ots) - Ein geparkter Volkswagen wurde am Mittwoch, 22. März, zwischen 7.10 Uhr und 13.15 Uhr, in der Straße "Nortbeck" beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der weiße Wagen wurde im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt - der Sachschaden liegt geschätzt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an ...

