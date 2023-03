POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots) - Zwei Trickdiebe haben am Mittwoch, 22. März, auf der Merkurstraße Schmuck gestohlen. Gegen 14 Uhr klingelten die beiden Männer an der Haustür einer Frau und teilten ihr mit, dass sie im Rahmen von Dacharbeiten an einem anderen Haus gesehen haben, dass ihr Kamin beschädigt sei. Sie wollten nun den Dachboden in Augenschein nehmen - was die Hausbewohnerin dann auch mit einem der Männer tat. Der ...

mehr