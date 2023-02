Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung der Polizeiinspektion Hildesheim

Hildesheim (ots)

Katalysatordiebstahl vom Gelände eines Autohauses

Hildesheim - Ochtersum (eis) Samstag, 18.02.2023. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete an drei Pkw die Katalysatoren. Die Gebrauchtwagen befanden sich zur Tatzeit auf dem eingefriedeten Grundstück eines Autohauses in Ochtersum. Ersten Ermittlungen zu Folge wurden die Katalysatoren mit einem hydraulischen Trennwerkzeug aus dem Abgasstrang entfernt. Der Gesamtschaden dürfte sich im oberen dreistelligen Eurobereich bewegen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim - Himmelsthür (eis) In der Zeit von Freitag, 17.02., 21:00 Uhr, bis Samstag, 18.02., 17:30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen in der Straße "Hoher Turm" im Bereich der Hausnummer 32. In der Folge des Zusammenstoßes knickte das Verkehrszeichen ab. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Fahrraddiebstahl aus Kellerraum

Hildesheim - "Ostend" (eis) Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit von Freitag, 17.02., 19:00 Uhr, bis Samstag, 18.02., 10:00 Uhr, durch Aufhebeln zweier Kellertüren Zugang zu den jeweiligen Kellerabteilen der Geschädigten. Aus einem Kellerraum, der als Fahrradabstellraum der Bewohner des Mehrfamilienhauses genutzt wird, wurde ein E-Bike der Marke Cube und ein Jugendmountainbike entwendet. Die Schadensumme dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Bereich belaufen.

Aufgebrochene Gartenlauben

Hildesheim - KGV "Gartenfreunde Glockenstein e.V." (eis) Mittels zum Teil roher Gewalt verschaffen sich unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag Zugang zu mindestens drei Gartengrundstücken. Hierbei ist der angerichtete Sachschaden an den jeweils angegangenen Zugangstüren durchaus erheblich - entwendet wird bis auf eine angebrachte Wildkamera allerdings nichts.

Achtloses Entsorgen einer "Kippe" zieht ein Strafverfahren nach sich

Hildesheim - Butterborn (eis) Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, befährt eine Funkstreifenbesatzung den Butterborn in Richtung Bahnhofsplatz, als ihnen eine männliche Person auffällt, die eine Kippe achtlos auf den Gehweg schnippt. Da dieses Verhalten einen Verstoß gegen die Stadtverordnung darstellt, wird der 33jährige Hildesheimer kontrolliert und auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Bei der anschließenden routinemäßigen Überprüfung der Personalie stellt sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war und zudem ein Fahndungsersuchen vorliegt. Während der Abarbeitung der Maßnahme händigt der nunmehr Beschuldigte den Beamten freiwillig eine geringe Menge Marihuana aus. Neben dem Ordnungsgeld wegen des Verstoßes gegen die Stadtverordnung erwartet den Hildesheimer nun auch ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell