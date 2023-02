POL-HI: Alfeld Mit Falschgeld bezahlt

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hep): Am frühen Morgen des 18.02.2023, kam es in der Zeit zwischen 04:55 Uhr und 05:30 Uhr in der Salinenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei einen weißen Pkw VW up, der geparkt nahe eines Pflegeheimes stand. Der VW up wurde dabei stark beschädigt. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den ...

