Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermeintliche Dacharbeiter stehlen Schmuck

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Trickdiebe haben am Mittwoch, 22. März, auf der Merkurstraße Schmuck gestohlen.

Gegen 14 Uhr klingelten die beiden Männer an der Haustür einer Frau und teilten ihr mit, dass sie im Rahmen von Dacharbeiten an einem anderen Haus gesehen haben, dass ihr Kamin beschädigt sei. Sie wollten nun den Dachboden in Augenschein nehmen - was die Hausbewohnerin dann auch mit einem der Männer tat. Der andere Tatverdächtige wartete derweil im Hausflur.

Als die Begutachtung wenige Minuten später abgeschlossen war, nannte einer der vermeintlichen Dacharbeiter der Hammerin die Kosten einer möglichen Reparatur. Daraufhin lehnte sie die Instandsetzung ihres angeblich beschädigten Kamins ab. Die Männer verließen das Haus und entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Kurz darauf stellte die Frau fest, dass aus ihrem Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke gestohlen wurden und alarmierte die Polizei.

Die Männer sind geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Sie haben beide eine normale Statur und sprechen akzentfreies Deutsch. Einer der beiden trug ein kariertes Hemd, eine schwarze Hose und eine Weste. Der zweite Mann hat eine dunkle Kurzhaarfrisur.

Die Polizei Hamm weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich daraufhin:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungs- oder Haustür gegenseitig Beistand zu leisten. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Hinweise zu den Trickdieben nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

