POL-HAM: 25-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizisten

Hamm-Herringen (ots) - Eine 39-Jährige hat am Montag, 20. März, in einem Geschäft am Herringer Markt randaliert - anschließend schlug sie eine Mitarbeiterin sowie eine Polizistin und leistete erheblichen Widerstand. Die Hammerin hatte das Geschäft gegen 16.50 Uhr trotz Hausverbots betreten und dort Ware auf den ...

