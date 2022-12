Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gaststätteneinbruch

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Zwischen 00.30 Uhr und 6 Uhr drangen Einbrecher am 06. Dezember (Dienstag) gewaltsam in eine Gaststätte an der Boos-Fremery-Straße ein. Dort brachen sie Glücksspielautomaten auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell