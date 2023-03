POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Hamm-Uentrop (ots) - Bei der Fahndung nach einem Dieb konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei am Mittwochabend, 22. März, einen 35-jährigen Tatverdächtigen an der Ostenallee antreffen. Zuvor informierte ein aufmerksamer Zeuge gegen 23.20 Uhr die Polizei über einen verdächtigen Mann, der in der Von-Vincke-Straße an Türen von geparkten Autos rüttelt und den Innenraum eines unverschlossenen BMW durchsuchte. ...

