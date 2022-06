Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des PP Pforzheim

Mühlacker (ots)

Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt: mutmaßliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

In eine Klinik gebracht werden musste eine 51-jährige Frau, die nach Stand der Ermittlungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag wohl durch eine in häuslicher Gemeinschaft lebende 20-jährige Familienangehörige verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zu Folge wurden der 51-Jährigen am Sonntag, gegen 1:15 Uhr, im Wohnanwesen mehrere Messerstiche durch die 20-Jährige zugefügt. Weitere Familienangehörige wurden auf das Geschehen aufmerksam. Die mutmaßliche Tatverdächtige flüchtete zu Fuß vom Tatort. Sie konnte in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigestelle Pforzheim- hat einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Beschuldigte, welche über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügt, erwirkt. Dieser wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter erlassen und in Vollzug gesetzt.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim-

Michael Wenz, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell