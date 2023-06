Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

L1099 Eliasbrunn (ots)

Am gestrigen Tage gegen 17:00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen dem Kreisel Ebersdorf und Eliasbrunn zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw. Eine 34-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Richtung Eliasbrunn. Auf Höhe der Kreuzung Richtung Unterlemnitz bog sie nach links ab. Für den dahinterfahrenden 18-jährigen Pkw-Fahrer kam dies unvermittelt, denn er überholte die 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt. Dadurch kam es während des Überholmanövers zum Zusammenstoß. Beide Personen verletzten sich leicht und wurden jeweils durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich ein Lkw im Gegenverkehr befunden haben. Der Fahrer des Lkws -oder auch andere Zeugen des Unfalls- werden auf diesem Wege als Zeuge gesucht und gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell