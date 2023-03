POL-BOR: Gronau - Twingo angefahren

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Schelverweg; Tatzeit: 10.03.2023, 04.25 Uhr; Ohne Beute blieb ein Einbrecher bei seiner Tat am frühen Freitagmorgen in Gronau-Epe. Gegen 04.25 Uhr riss ein Klirren den Bewohner aus dem Schlaf. In der Küche fand er einen faustgroßen Stein und zerbrochenes Glas. Vom Täter keine Spur mehr. In das Gebäude am Schelverweg gelangte der Unbekannte nicht. Die Polizei sucht Zeugen. ...

