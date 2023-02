POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Kupferrohr gestohlen

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Zeit vom 16.02.2023 bis 17.02.2023, in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Merschwiese in Senden einzubrechen. Hierzu schoben sie die Rolladen des Hauses leicht nach oben und hebelten mehrfach an der Terrassentür des Hauses. Ins Innere gelangten sie augenscheinlich jedoch nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen ...

