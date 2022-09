Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Montag (26.09.2022) auf Dienstag (27.09.2022) die Eingangstür einer Bäckerei auf der Sandstraße in Ascheberg auf und gelangten so ins Innere. Ob Diebesgut erbeutet wurde, wird noch geprüft. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr