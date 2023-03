Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto vorsätzlich beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Welfenstraße;

Tatzeit: 09.03.2023, zwischen 15.45 Uhr und 17.20 Uhr;

Mutwillig zerkratzt hat ein Unbekannter am Donnerstag in Bocholt ein geparktes Auto. Der schwarze Mini stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Welfenstraße. Dort kam es zwischen 15.45 Uhr und 17.20 Uhr zu der Tat. Zudem wies das Fahrzeug auch eine Delle auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell