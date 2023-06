LPI-SLF: Nachträglicher Zeugenaufruf nach Brand an Wohnhaus

Bad Lobenstein (ots) - In einem kurzen Zeitfenster brachen heute Vormittag bislang Unbekannte einen abgestellten Verkaufswagen in Bad Lobenstein auf und flüchteten mit Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen 10:00 Uhr parkte der Fahrer den Fleischerei-Verkaufswagen (PKW Fiat Ducato mit Kühlauflieger) im hinteren Bereich des LIDL-Parkplatzes in der ...

