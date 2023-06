Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Aufbruch eines Fleischerei-Verkaufswagens gesucht

Bad Lobenstein (ots)

In einem kurzen Zeitfenster brachen heute Vormittag bislang Unbekannte einen abgestellten Verkaufswagen in Bad Lobenstein auf und flüchteten mit Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Gegen 10:00 Uhr parkte der Fahrer den Fleischerei-Verkaufswagen (PKW Fiat Ducato mit Kühlauflieger) im hinteren Bereich des LIDL-Parkplatzes in der Straße "Zum Tännig". Als er nur rund 20 Minuten später wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Fahrertür mutmaßlich aufgebrochen und die Einnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro aus dem ebenfalls verschlossenen Handschuhfach gestohlen hatten. Anschließend flüchteten der/ die Täter unerkannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell