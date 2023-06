Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit vier verletzten Mopedfahrern

Föritz (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurden zwei Mopedfahrer sowie deren jeweilige Mitfahrer durch einen Unfall verletzt. Die Zweiradfahrer fuhren die Bundesstraße 89 von Sonneberg kommend in Richtung Kronach entlang. In der Ortslage Föritz wollte die Vorausfahrende dann in Richtung Weidhausen abbiegen. Dies bemerkte der Dahinterfahrende zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrer als auch deren jeweilige Sozius (Mitfahrer) wurden verletzt und durch Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzten sind Jungen und Mädchen im Alter von jeweils 16 Jahren.

