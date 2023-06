Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Wohnhauses

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 15:45 Uhr erreichte die Polizei die Meldung eines Heckenbrandes in Rudolstadt im Bereich der Straße Am Gänsebach. Als die Polizisten am Brandort ankamen, breitete sich das Feuer bereits auf einen angrenzenden Schuppen und das dazugehörige Wohnhaus aus. Ein Beamter der Kriminalpolizei, welcher nach Feierabend auf dem Weg nach Hause war, bemerkte den Brand. Er betrat dann das Grundstück und informierte die zwei Bewohner über den stattfindenden Brand. Der 70-Jährige und die 68-Jährige hatten das Feuer zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Beide Personen und der Polizist blieben unverletzt. Da die Wohnhausinhaber unter Schock standen, wurden sie kurzzeitig durch einen Rettungswagen medizinisch betreut. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Durch die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten war die Straße in diesem Bereich bis in die Nacht hinein gesperrt. Die Feuerwehr war mit über 110 Kameraden im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen und diese dauern zum jetzigen Zeitpunkt noch an.

