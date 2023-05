Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann fährt unter Alkoholeinfluss und schlägt Polizisten

Saalfeld (ots)

Am 30.05.2023 kontrollierten Polizisten einen Pkw und dessen Fahrer in Saalfeld im Bereich der Lendenstreichstraße. Ein mit dem 37-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Daraufhin wurde der Beschuldigte zum nächsten Krankenhaus gebracht um eine Blutprobenentnahme durchzuführen. Dort angekommen, widersetzte sich der 37-Jährige gewaltsam gegen das Aussteigen aus dem Polizeifahrzeug. Dabei schlug er unter anderem einem Polizisten ins Gesicht. Der Beamte wurde dadurch leicht verletzte, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Um den Widerstand zu unterbinden, wurde der 37-Jährige in der Folge gefesselt. Die Blutentnahme durch einen Arzt wurde dennoch durchgeführt. Der 37-Jährige muss sich nun bezüglich mehrerer Straftaten verantworten.

