Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Vereidigung von acht jungen Polizeivollzugbeamten/-innen bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Chemnitz (ots)

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin/zum Polizeivollzugsbeamten, die überwiegend am Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg absol-viert wurde, konnte die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am 27. Febru-ar 2023 ihre neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Inspektionssitz in der Bornaer Straße willkommen heißen. Der Inspektionsleiter, Herr Polizeirat Philipp Reiher, begrüßte die acht frisch gebackenen Polizeimeisterinnen und fünf Polizeimeister am Mon-tag in der Dienststelle und sprach neben den Willkommensgrüßen sämtli-cher Mitarbeiter der Dienststelle auch seine Glückwünsche zum Ab-schluss der beamtenrechtlichen Laufbahnausbildung unter den erschwer-ten Bedingungen der Corona-Pandemie aus. Die feierliche Vereidigung der acht jungen Mitarbeiterinnen und Mitar-beiter wurde am 2. März 2023 am Bundeswehrstandort in Delitzsch zu-sammen mit 116 weiteren Polizeimeisterinnen und - meistern unter Lei-tung der Bundespolizeidirektion Pirna durchgeführt. Die zukünftige Verwendung der neuen Mitarbeiter wird diese im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeidirektion Pirna in die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen führen. Die neuen Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeiinspektion Chemnitz werden auf die drei Revierstandorte - in Schmalzgrube, Cämmerswalde sowie am Hauptbahnhof Chemnitz - verteilt und finden dort Ihre neue dienstliche Heimat. Aufgrund der bundesweiten Verwendungsbreite der Laufbahnabsolventen, freuen sich die neuen Angehörigen der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Be-sonderen über ihre Verwendung in der heimatlichen Region des Erzge-birges. Die Inspektionsleitung und die gesamte Mitarbeiterschaft der Bundespo-lizeiinspektion Chemnitz wünschen allen neuen Kolleginnen und Kolle-gen einen erfolgreichen Start in das Berufsleben als Polizeivollzugsbeam-tin bzw. als Polizeivollzugsbeamter.

