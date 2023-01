POL-MS: Zwei Zigarettenautomaten in Kinderhaus gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am Montag (23.01.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Grawertstraße im Wienburgviertel eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Haus, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. In ein Reihenhaus an der Straße Am Erlenbusch in Angelmodde versuchte ein unbekannter Täter am Montag (23.01.) um 17:45 ...

mehr