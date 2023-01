POL-MS: Kontrolle auf der A30 - Gefahrguttransport stillgelegt

Münster (ots) - Am frühen Montagmorgen (23.01., 00:07 Uhr) haben zwei Jugendliche einen 26-Jährigen an der Steinfurter Straße ausgeraubt. Die 16- und 17-jährigen Täter sprachen den Münsteraner bisherigen Ermittlungen zufolge zunächst freundlich an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Noch in dem Gespräch riss einer der Beiden die goldene Kette des Geschädigten von seinem Hals und beide Täter flüchteten zu ...

