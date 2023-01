Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Wienburg und Angelmodde - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montag (23.01.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr in ein Reihenhaus in der Grawertstraße im Wienburgviertel eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Haus, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

In ein Reihenhaus an der Straße Am Erlenbusch in Angelmodde versuchte ein unbekannter Täter am Montag (23.01.) um 17:45 Uhr einzubrechen und schlug die Scheibe einer Terrassentür ein. Der Hausbewohner hörte das Klirren und ging ins Erdgeschoss. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt und ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell