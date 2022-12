POL-WES: Kreis Wesel - Achtung Fakeshops! Die Polizei gibt Tipps für sicheres Online-Shopping!

Wesel (ots) - Am Montag kam es in Lippedorf zu einem Verkehrsunfall. Siehe hierzu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5387640 In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat zwei mögliche Dachdecker als Zeugen. Eine Zeugin meldete, dass zwei Männer zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Sprinter mit Ladefläche gesessen hätten und der Wagen typisch für Dachdecker sei. Diese Beiden werden dringend als ...

mehr