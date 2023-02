Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 17-jährige deutsche in der Regionalbahn sexuell belästigt

Am 19. Februar 2023 erschien eine 17-jährige deutsche Staatsangehöri-ge auf dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof in Chemnitz und in-formierte die Beamten über eine sexuelle Belästigung, welche in der MRB von Zwickau nach Chemnitz stattgefunden hat. Nach ihren Angaben saß die junge Frau an dem Sonntag im letzten Waggon der Regionalbahn, welche sie gegen 20:32 Uhr in Zwickau be-stieg. Hinter ihr saß eine männliche Person, welchen sie allerdings nicht näher beschreiben konnte. Die 17-jährige bemerkte, wie die männliche Person an seinem Ge-schlechtsteil manipulierte und in Folge die Jacke der jungen Frau mit seinem Ejakulat bespritzte. Aufgrund dieses Vorfall verließ die Frau um-gehend das Zugabteil und suchte Hilfe beim Triebfahrzeugführer. Nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen der Polizei verließ der Tat-verdächtige die Regionalbahn am Bahnhof Hohenstein Ernstthal. Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt geben? Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie jede andere Polizeidienst-stelle nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0371 / 4615-105 entge-gen. Der Tatverdächtige könnte die Regionalbahn 74075 in Zwickau bestie-gen und in Hohenstein Ernstthal verlassen haben. Die Person trug zum Tatzeitpunkt eine Umhängetasche, eine schwarze Hose und eine Mütze.

