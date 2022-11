POL-COE: Havixbeck, L581/ Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Montag (28.11.22) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Waterfor eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr. Die Einbrecher öffnete gewaltsam ein Fenster sowie eine Türe. Inwieweit etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

