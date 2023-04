Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der Parkrempler

Weimar (ots)

Am Freitagvormittag beabsichtigte ein 81-jähriger Toyota Fahrer aus einer engen Parklücke am Rollplatz in Weimar auszuparken. Der Fahrer versuchte aus seiner Parklücke rückwärts herauszufahren, stieß dabei jedoch mehrfach gegen einen neben ihm abgeparkten Dacia, bis es ihm schließlich gelang. Von dem verursachten Schaden, bemerkte dieser dabei aber nichts. Ein Zeuge wies ihn auf den Schaden hin und man wartete gemeinsam auf die Polizei. Es entstand geringfügiger Schaden in Höhe von jeweils 50,00EUR an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell