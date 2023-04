LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß

Jena (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem zum Glück nur leicht verletztem Radfahrer ereignete sich am Samstag, dem 22.April 2023 in der Ortslage Hermsdorf, Saale-Holzland-Kreis. Ein 65-jähriger Mann aus Hermsdorf befuhr mit seinem Pkw Suzuki den Schleifreisener Weg und wollte in die Schulstraße abbiegen. Dabei übersah er einen dort fahrenden 27-jährigen Radfahrer aus Bad Klosterlausnitz. Es kam zum Zusammenstoß, der ...

