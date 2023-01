Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Wehringhausen gesucht - Unbekannter greift 23-Jährigen an und verletzt ihn leicht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend (17.01.2023) in Wehringhausen einen 23-jährigen Mann an und verletzte ihn leicht. Der in Hagen wohnhafte Mann war, gegen 21.50 Uhr, zu Fuß in der Straße Elfriedenhöhe unterwegs und bog in einen Fußweg in Richtung Stadtgarten ab. Dort traf er auf den Unbekannten, der sich vor ihn stellte und ihn auf Deutsch ansprach. Da der 23-Jährige der deutschen Sprache nicht mächtig ist, hat er den Täter nicht verstanden. Ein Zeuge übersetzte die Sachverhaltsschilderung später gegenüber der Polizeibeamten. Der Unbekannte griff den 23-Jährigen unvermittelt mit einem nicht näher definierbaren Gegenstand an und verletzte ihn dabei leicht am Oberkörper. Anschließend flüchtete er in Richtung des Stadtgartens. Der Verletzte sagte, dass der Täter etwa 30 Jahre alt und circa 180 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur, einen Drei-Tage-Bart und war schwarz gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Rettungsdienst behandelte die Verletzung des 23-Jährigen vor Ort. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell