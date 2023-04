Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Ein Beschluss zur Veröffentlichung der abgebildeten Münzen liegt vor.

Am 01.06.22 erhielt die Polizei Weimar einen anonymen Hinweis über einen stattgefundenen Betrug. Am Vortag erging bei dem Geschädigten in den Abendstunden ein Anruf ein, bei welchem der Anrufer vorgab ein Polizist zu sein. Hierbei handelte es sich, wie sich im Rahmend er Ermittlungen herausstellte, um die Masche "falscher Polizeibeamter". Dem Geschädigten wurde vorgetäuscht, dass in seiner Wohnortnähe/ Nachbarschaft ein Einbruch stattfand und hierbei seine Telefonnummer gefunden wurde. Die Polizei würde davon ausgehen, dass er das nächste Ziel der Einbrecher sei und fragten nach seinen Vermögenswerten. Hier gab der Geschädigte treu Glaubens an eine Münzsammlung zu besitzen, welche einen Wert von knapp 20.000,- Euro habe. In der weiteren Folge kam ein Unbekannter zum Geschädigten, wies sich als Polizist aus und nahm die insgesamt 31 Münzen an sich. Im Anschluss entfernte dieser sich unerkannt.

Bei den Münzen handelt es sich um Sammlerstücke, welche allesamt in einer limitierten Auflage geprägt wurden.

Die Kripo Weimar sucht nunmehr Zeugen. Wem wurden die abgebildeten Münzen zum Kauf angeboten? Wer Hinweise zum Verbleib der Münzen oder auch den Tätern geben kann wird gebeten sich telefonisch unter 03641-812464 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

