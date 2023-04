Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 23.04.2023

Apolda (ots)

Medieninformation Durchwahl:

Telefon 03644 541-225 Telefax 03644 541-199 dgl.pi.apolda@ polizei.thueringen.de Apolda 23. April 2023 Seite 1 von 1 Polizeiinspektion Apolda Bahnhofstraße 23 99510 Apolda www.thueringen.de

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am Freitag, 21.04.2023, 10:55 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Gemeinde Sulzbach, Straße "Am Sportplatz". Der Fahrer eines LKW Mercedes hatte sein Kfz. in der Straße abgestellt. Der verantwortliche Fahrzeugführer eines LKW Mitsubishi wollte am Mercedes vorbeifahren. Dabei blieb dieser mit dem rechten Außenspiegel und der Planke der Ladefläche am LKW Mercedes hängen. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3400,- Euro.

Wildunfall

Am 21.04.2023, 22:30 Uhr kam es zum Unfall auf der Straße zwischen Eberstedt und Schmiedehausen. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Ortsverbindungsstraße aus Eberstedt kommend. In der Folge überquerte ein Wildschein die Fahrbahn. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Das Wildschwein lief in den angrenzenden Wald. Am VW Golf entstand ein Schaden von ca. 1500,- Euro.

Einbruch in Gartenlaube

In der Zeit vom 19.04.2023 bis zum 21.04.2023 drangen unbekannte Täter in eine Laube der KGA "Stobraer Höhe" ein. Die Eingangstür zur Laube wurde aufgehebelt. Aus der Laube entwendeten die Täter einen Fernseher im Wert von ca. 100,- Euro. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell