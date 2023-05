POL-PPWP: Gast wird ausfallend

Kaiserslautern (ots) - Eine Autofahrerin hat am Dienstagmittag am Stiftsplatz eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die 43-Jährige fuhr auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Stiftsplatz. Am Fußgängerüberweg achtete sie nicht auf die 65-jährige Passantin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde durch Notarzt und Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. ...

mehr