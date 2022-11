POL-MI: Mutmaßlich unter Drogen gefahren - Polizei zieht Audi-Fahrer aus dem Verkehr

Hüllhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag an der Tengerner Straße bitten die Ermittler der Polizei den Fahrer eines Lastwagens um Kontaktaufnahme. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin ihren blauen Audi in einer Parkbucht gegenüber des Friedhofs in Hüllhorst-Schnathorst abgestellt. Gegen 7.55 Uhr wollte die Frau aus dem Auto aussteigen und öffnete dazu ihre Fahrertür. ...

