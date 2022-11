POL-MI: Polizei bittet LKW-Fahrer nach Unfall um Kontaktaufnahme

Petershagen (ots) - Am späten Montagmorgen meldete ein Zeuge der Polizei, dass er bei einem Spaziergang in einem Wald- und Wiesengebiet in Nähe der B 482 Solarmodule aufgefunden habe. Kurze Zeit später traf eine Streifenwagenbesatzung an der beschriebenen Örtlichkeit zwischen den Straßen "Vor der Reihe" und "Meierhöfe" an den Lahder Teichen ein und stellte fest, ...

mehr