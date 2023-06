Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

L1102 Liebengrün - Remptendorf (ots)

Am gestrigen Tage kam es gegen 10:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Liebengrün und Remptendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Fahrer eines Pkw fuhr in Richtung Remptendorf und bog nach links auf einen Feldweg ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 65-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision. Bei dieser verletzte sich der Fahrer des Motorrades und wurde in der Folge durch einen Rettungswagen wegen dem Verdacht mehrerer Prellungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und die Straße, an der sich der Unfall ereignete, war für über eine Stunde gesperrt.

