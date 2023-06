Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach körperlichen Übergriffen unter Kindern

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde bekannt, dass es in Neuhaus-Schierschnitz unter mehreren Kindern zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich folgendes zugetragen haben: Gegen 13 Uhr kam es aufgrund unbekannter Ursache offensichtlich zum Streit unter mehreren Kindern. Anschließend wurden vier Kinder (Jungen und Mädchen, überwiegend ukrainische Staatsangehörige, im Alter von 9-11 Jahren) durch fünf Tatverdächtige (Jungen und Mädchen, deutsche Staatsangehörige, im Alter von 12-16 Jahre) angegriffen. Neben Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung wird auch der Verdacht der Gefährlichen Körperverletzung geprüft, da es u.a. zum Einsatz von Stöcken bzw. Ästen gekommen sein soll. Die Kinder/ Jugendlichen konnten identifiziert werden, mit den Tatverdächtigen wurden sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurden die Beteiligten an ihre Eltern übergeben. Ein Kind wurde durch die Umstände leicht verletzt- ein hinzugezogener Arzt entließ dieses jedoch nach ärztlicher Begutachtung vor Ort. Das Jugendamt wurde entsprechend informiert, die Ermittlungen werden durch die Sonneberger Polizei geführt.

