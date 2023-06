Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Akkuladung und technischer Defekt verursachen Garagenbrand

Saalfeld (ots)

In Saalfeld kam es gestern gegen 16:00 Uhr zu einem Brand in der Weirastraße. Nachdem durch die Feuerwehr die in Flammen stehende Garage abgelöscht wurde stellte sich heraus, dass mutmaßlich in der massiven Garage geladene Akkus aufgrund hoher Hitzeentwicklung in Kombination mit einem technischen Defekt den Brand verursachten. In der Folge griff das Feuer dann auf Regale, Werkstoffe und Werkzeuge über, sodass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, auch ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Polizeilicherseits wird geraten, insbesondere leistungsstarke Akkus nach Möglichkeit nur unter Aufsicht zu laden, um derartiges zu verhindern.

