Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Kennzeichendiebstahl gesucht

Emlichheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 12. November, 12 Uhr, und dem 14. November, 11 Uhr, ist es in Emlichheim zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum umzäunten Gelände eines Autohauses und entwendeten die an einem weißen Transporter angebrachten Kennzeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 70 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

